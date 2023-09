Sezoni i Peshores po fillon dhe këto do të jenë shenjat me fat në dashuri

Kjo javë ju bën të ndiheni me fat në dashuri, falenderoni yjet apo tranzitet astrologjike, sepse do të kemi ndihmë serioze në dashuri gjatë javës 18-24 shtator 2023. Sezoni i Peshores fillon dhe duket se favorizon shumë disa shenja. Shikoni se cilat janë ato më poshtë:

Peshorja

Keni kaluar shumë, por kjo javë shënon fillimin e kohës kur ndiheni ‘të lirë’. Barrat tuaja reduktohen dhe shpresa që mbani në zemër ju ndihmon ta shihni jetën tuaj të dashurisë në një këndvështrim tjetër. Jeni të hapur, por të vetëdijshëm për ulje-ngritjet dhe vështirësitë që paraqesin çështjet emocionale. Nëse dikush është në jetën tuaj, do të shihni se “respekti” është fjala kyçe në mënyrën se si lidheni me atë person. Ndërsa lëvizni në Peshore në të njëjtën ditë me ekuinoksin vjeshtor (21 shtator), do të ndiheni sërish të rinovuar dhe pozitiv. Vjeshta sapo ka filluar dhe është, padyshim, sezoni juaj i preferuar.

Shigjetari

Vjeshta është sezoni juaj. Jo vetëm sepse keni lindur në të, por sepse keni qenë gjithmonë me fat në këtë kohë. Mund të mos jeni në një lidhje me askënd për momentin. Megjithatë, gjatë javës 18-24 shtator 2023, do të vendosni që tani jeni gati të takoni dikë.

Po, ju jeni të kujdesshëm ndaj dashurisë, por jo cinik. Ju mund të mos jeni në nxitim për të gjetur atë dikë të veçantë, por gjithashtu nuk jeni të gatshëm të krijoni një ideal aq të lartë sa të mos mund të arrihet. Do të vini re se gjatë kësaj jave jeni veçanërisht të ndjeshëm ndaj atyre që ju rrethojnë. Ju keni një prirje për të empatizuar, diçka me të cilën nuk jeni mësuar. Megjithatë, kjo aftësi e sapogjetur ju lejon të ndiheni më të hapur ndaj të tjerëve, kështu që ju mund të filloni me sukses udhëtimin tuaj për të gjetur dashurinë.

Ujori

Kjo javë ju vë në një mision për të bërë të gjitha gjërat e duhura për veten dhe personin që doni. Më në fund merrni iniciativën për të zbatuar gjithçka që keni premtuar dhe për shkak se nuk ju pëlqen të thyeni një premtim, do t’i qëndroni besnik fjalës. Kjo e bën të ditur partnerin tuaj se ju jeni të gatshëm të ndryshoni për të nëse ai është i gatshëm të ndryshojë për ju. Është një javë kompromisi absolut dhe konstruktiv. Po, do të ketë sakrifica deri në një masë, por do të zbuloni se ekuinoksi i vjeshtës ju ndihmon të hiqni qafe atë që nuk ju nevojitet më, në mënyrë që të lini vend për të gjitha gjërat e mira që ju nevojiten.