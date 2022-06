Sërish të shtëna në SHBA, raportohet për viktima

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pasur sërish të shtëna me armë zjarri.

Një person u vra dhe një tjetër u plagos, pasi një burrë hapi zjarr në një tren udhëtarësh të mbushur me njerëz në San Francisco.

Të shtënat ndodhën të mërkurën rreth orës 10:00 në stacionin Castro, me orën lokale dhe sipas Policisë ky dukej të ishte një incident i izoluar.

Vrasësi ka zbritur nga treni në stacionin Castro dhe është larguar, ndërsa policia është në ndjekje të vrasësit.

Ende është e paqartë nëse vrasësi dhe viktima njiheshin me njëri-tjetrin. Për momentin shërbimi i trenave metropolitane është pezulluar.

Hetuesit po kontrollonin gjithashtu imazhet nga kamerat në tren dhe në stacionin Castro.

Policia tha se i dyshuari është një burrë i veshur me rroba të errëta, me një xhaketë me kapuç dhe po punohet për identifikimin e tij dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.