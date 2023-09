“Sërish në krye”, Rama: Shqipëria me rritjen më të madhe në Evropë të pasagjerëve në rrugë ajrore

Gjatë sezonit turistik, por edhe përgjatë vitit 2023 Shqipëria ka pritur turistë nga e gjithë bota.

Sipas një raporti të Airport Councils International, konfirmohet se Shqipëria ka zënë vendin e parë në Evropë për rritjen e numrit të pasagjerëve të aviacionit civil sa i takon muajit korrik.

Sipas shifrave të bëra publike nga kryeministri Rama, Shqipëria renditet e para me një rritje 116.6%, në krahasim me vitin 2019.

“Lajm fantastik! Tabela e Korrikut të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve tregon se kur bëhet fjalë për performancën e vendit në trafikun e pasagjerëve kundrejt vitit 2019, Shqipëria qëndron sërish në vendin e parë me një rritje të pabesueshme prej 116%! Faleminderit të gjithëve që e keni bërë të mundur këtë. Le të vazhdojmë të ngjitemi lart”, shkruan kryeministri Rama në platformën X.

🎉Fantastic News!🎉

Airports Council International table of July shows that when it comes to country performance in passenger traffic vs. 2019 🇦🇱 Albania stands again at #1 with an incredible 116% increase! 🦅🛫

Thank you to everyone who has made this possible🙏

Let’s… pic.twitter.com/Sqih43ZTo7

— Edi Rama (@ediramaal) September 3, 2023