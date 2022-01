Gjokoviq pranon fajin! Ka dhënë intervistë ndonëse ka qenë i infektuar me koronavirus

Një tërmet me fuqi prej 2,5 ballëve sipas shkallës Rihter është regjistruar sot Shkup.

Dridhjet me epiqendër periferinë e Shkupit janë regjistruar rreth orës 09:19 minuta. Tërmeti ka qenë me epiqendër afër fshatit Studeniçan me një thellësi prej 10 km.

Tërmeti vjen pas disa lëkundjeve të tjera të regjistruara gjatë këtyre ditëve në kufirin mes Greqisë-Maqedonisë e Shqipërisë./albeu.com/