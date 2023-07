Serie A 2023-2024/ Kompletohet kalendari, ja përballjet direkte të ekipeve të mëdha

Lindi zyrtarisht Seria A 2023/24. Është zbuluar kalendari për sezonin e ardhshëm, i cili do të nisë në fundjavën e datës 20 gusht dhe do të përfundojë më 26 maj.

Kampionët në fuqi Napoli rinisin nga Frosinone, me ndeshjen e parë që përfshin gjithashtu Bologna-Milan , Udinese-Juventus dhe Inter -Monza. Derbi i parë i planifikuar është ai i Milanos , i cili do të luhet në fushën e Interit më 17 shtator.

Nuk ka pushim dimëror, do të luhet gjithashtu mes Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri dhe ka vetëm një raund të mesjavës.

Përplasjet direkte të Napolit

– Napoli-Milano 29/10/2023 (raundi i 10-të); Milano-Napoli 11/02/2024 ((raundi i 24-të)

– Napoli-Inter 03/12/2023 (raundi i 14-të); Inter-Napoli 17/03/2024 ((raundi i 29-të)

– Juventus-Napoli 12.10.2023 ((raundi i 15-të); Napoli-Juventus 03/03/2024 (raundi i 27-të)

Derbit e qytetit

– Inter-Milan 17/09/2023 ((raundi i 4-t); Milan-Inter 21/04/2024 (raundi i 33-të)

– Juventus-Torino 08/10/2023 (raundi i 8-të); Torino-Juventus 14/04/2024 (raundi i 32-të)

– Lazio-Romë 11.12.2023 (raundi i 12-të); Romë-Lazio 07/04/2024 (raundi i 31-të)

Derbi i Italisë

– Juventus-Inter 26/11/2023 (raundi i 13-të)

– Inter-Juventus 04/02/2024 (raundi i 23-të)

PIOLI VS ALLEGRI

– Milan-Juventus 22/10/2023 (raundi i 9-të)

– Juventus-Milan 28.04.2023 (raundi i 34-të)

MOURINHO VS GARCIA

– Roma-Napoli 23/12/2023 (raundi i 17-të)

– Napoli-Romë 28.04.2023 (raundi i 34-të)

ALLEGRI VS MOURINHO

– Juventus-Roma 30/12/2023 (raundi i 18-të)

– Romë-Juventus 05/05/2024 (raundi i 35-të)

INZAGHI VS MOURINHO

– Inter-Roma 29/10/2023 (raundi i 10-të)

– Roma-Inter 11/02/2024 (raundi i 24-të)

PUSHIMI DHE NDËRRIMI I MESJAVËS

Në Serinë A 2023/24 do të ketë vetëm një raund të mesjavës, i caktuar për 27 shtator (dita e 6-të), dhe siç u përmend nuk do të ketë pushim dimëror. Në vend të kësaj, do të ketë katër ndalesa për ekipet kombëtare: më 10 shtator, 15 tetor, 19 nëntor dhe 24 mars.