Sergio Ramos realizon supergol, PSG kryeson me rezultatin 3-0 (VIDEO)

Paris Saint Germain ka arritur të shënojë edhe golin e tretë ndaj Nantes.

Autori i golit është Sergio Ramos në minutën e 57-të me një goditje me takë me kurriz nga porta.

PSG po kryeson me rezultatin 3-0 ndaj Nantes në finale e Superkupës së Francës./h.ll/albeu.com

Shikoni golin: