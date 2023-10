“Serbia e Madhe”, Rama pas deklaratave të Dodik: I shqetësuar dhe i befasuar nga mungesa e reagimit të BE

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka kritikuar heshtjen e BE ndaj deklaratave nxitëse dhe të kreut të Republika Sërpska, Milorad Dodik, i cili flet pë “Serbinë e Madhe”.

Prmes një postimi në rrjetin social “X”, Rama shkuan se është i befasuar nga mungesa e deritanishme e reagimit të BE-së dhe se shpreson që kjo heshtje të thyhet sa më shpejt.

“Kanë kaluar tre ditë që nga deklaratat e rrezikshme dhe nxitëse kundër Bosnje-Hercegovinës, Kosovës dhe Malit të Zi. Duhet të rrëfej, jam i befasuar nga mungesa e reagimit të deritanishëm nga partnerët tanë të BE-së dhe sinqerisht shpresoj që kjo heshtje të thyhet sa më shpejt”, shkruan Rama.

Three days have passed since the dangerous and inflammatory remarks were made against Bosnia and Herzegovina, Kosova, and Montenegro. I must confess, I am surprised by the lack of reaction from our EU partners so far, and I sincerely hope that this silence will be broken as soon…

— Edi Rama (@ediramaal) October 31, 2023