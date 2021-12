Serbia blen raketa nga Rusia, reagon presidenca: Po rrezikohet paqja në Ballkan

Presidenca e Kosovës ka reaguar pasi që Serbia ka vazhduar me armatosjen e saj nga Rusia, kësaj radhe duke blerë edhe raketa nga Moska.

Kryekëshilltari i presidentes Osmani, Blerim Vela, me anë të një postimi në Twitter, ka thënë se ky akt i Serbisë po e rrezikon edhe më tej paqen në Ballkan.

Sipas tij, Rusia po e përdor Serbinë për të rivendosur ndikimin e saj kundër SHBA-ve dhe se ky akt siç thotë ai duhet të sanksionohet.

Postimi i plotë i Velës:

Blerja e vazhdueshme e armëve ruse nga Vuçiq rrezikon më tej paqen në rajonin tonë. Ashtu si Bjellorusia, Serbia është mjeti i Rusisë për të rivendosur sferat e influencës kundër SHBA-së, BE-së dhe NATO-s që ngjajnë me periudhën e Luftës së Ftohtë. Si e tillë, blerjet ushtarake të Serbisë duhet të sanksionohen. /albeu.com/

⛔️ #Vučić’s continuous purchase of Russian arms further endangers peace in our region.

Like #Belarus, #Serbia is #Russia’s tool to re-establish spheres of influence against 🇺🇸 🇪🇺 and @NATO resembling the Cold War period.

As such, Serbia’s military purchases must be sanctioned. pic.twitter.com/ftOVY7Yem0

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) December 25, 2021