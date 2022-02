Semi dhe Beatrix përballen për herë të parë pas daljes nga “Big Brother VIP”

Semi dhe Beatrix përballen për herë të parë pas daljes nga “BB VIP”

Beatrix Ramosaj dhe Semi Japuaj janë përballur mbrëmjen e sotme për herë të parë pas daljes nga shtëpia e “Big Brother VIP”.

Këngëtaret kanë qenë të ftuara në studio krah banorëve të tjerë të eliminuar. Por ajo që vihej re ishte se vajzat janë ulur larg njëra-tjetrës në panel.

Kur ndodheshin brenda shtëpisë, ata kanë pasur një raport të ngushtë me njëra-tjetrën duke qenë se njiheshin që në lice. Semi nuk e ka pritur mirë këtë gjë, për shkak të shoqërisë me Bora Zemanin, ish të dashurën e Donaldit. Dhe për shkak të raportit me Borën, kuptohet se raporti mes dy vajzave nuk është si më parë.