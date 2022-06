Sekuestrimi i pajisjeve në Rinas të dyshuara për spiunazh nga Rusia, skocezi: Janë radio amatore

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me hetimet për pajisjen që iu sekuestrua në Rinas dy shtetasve britanikë.

Duke iu referuar burimeve zyrtare, gazetari Igli Çelmeta raporton për BalkanWeb se Njësia C (Njësia Kibernetike) e Policisë Shqiptare, shërbimi sekret shqiptar (SHISH), prokuroria e Tiranës po hetojnë sesi kjo pajisje është futur në territorin shqiptar pa u zbuluar dhe pa asnjë gjurmë. Burime nga policia bëjnë me dije se po hetohet nëse pajisja e radios mund të regjistrojë apo të ndërhyjë në valët analoge të radios të përdorura nga ushtria ose SHISH.

Hetimet po kërkojnë të zbulojnë se për çfarë qëllimi është përdorur dhe kush i ka përdorur dhe për sa kohë është përdorur kjo radio në territorin e Shqipërisë dhe si pistë hetimi që po hetohet është nëse kjo radio mund të ndërhyjë në valët e radiove të shërbimit sekret dhe një pistë hetimi është se mund te jenë të lidhura për spiunazh nga Rusia, por nga hetimet e deritanishme nuk është provuar që radioja mund të ndërhyjë në valët e radiove të përdorura nga ushtria apo SHISH, edhe pse hetimet nuk janë mbyllur akoma dhe po vijojnë dhe pajisja është laboratorin e kriminalitetit për ekzaminim më të thelluar dhe janë në kontakt me prokurorinë skoceze për shkëmbim informacioni gjatë hetimeve.

Dy skocezët që iu sekuestruan pajisjet kanë folur për mediat britanike. Ata udhëtuan në Tiranë dhe morën me qira një vilë dhe ngritën një antenë me tela për të transmetuar informacione, me qëllim për të ngritur një stacion të ri radio që do të transmetonte sinjalin e tyre në gjithë botën.

ÇFARË DEKLAROI NJË NGA SKOCEZËT PËR MEDIAT BRITANIKE

“Mund t’ju siguroj se nuk po spiunoja. Unë nuk jam plotësisht i sigurt se çfarë mund të përfshijë spiunimi për të qenë i sinqertë dhe nuk do të dija nga të filloja. E gjithë kjo ishte paksa e befasishme, por besoj se autoritetet shqiptare, mungesa e përvojës apo njohurive të radios amatore është ajo që e shkaktoi këtë. Ata thjesht nuk kishin parë pajisje si tonat dhe donin të siguroheshin që gjithçka të ishte më lart. Kemi pasur disa ditë shumë të suksesshme dhe gjithçka shkoi sipas planit. Rrugës për në shtëpi, doganieri shqiptar i pa pajisjet tona dhe u interesua, kështu që ne i shpjeguam se çfarë ishte.

Gjëja tjetër që dinim, policia donte të na bënte më shumë pyetje, kështu që ne u morëm mënjanë dhe na kërkuan të shpjegonim se çfarë bëri gjithçka. Mendoj se ekzistonte një shqetësim se gjërat tona mund të ndërhynin në sinjalet që jepeshin nga policia ose qeveria shqiptare, por ne operojmë në frekuenca të ndryshme, kështu që kurrë nuk kishte asnjë shans për ndonjë lloj problemi.

Në fund na hoqën pajisjet dhe i kanë ende, tre javë më vonë. Unë e di se ata kanë qenë në kontakt me prokurorin fiskal në Skoci dhe shpresoj që kjo të ndihmojë për të sqaruar gjërat dhe për të na kthyer pajisjet tona. Jam i vetëdijshëm që shqiptarët nisën një hetim, por na lanë të kthehemi në Skoci. Nuk ka vërtet aq shumë për të pyetur. Nuk ishte aq traumatike dhe ne u larguam nga policia në kushte mjaft të mira. Ne kurrë nuk u arrestuam zyrtarisht ose nuk u mbyllëm.”, tha skocezi Colin McGowan.