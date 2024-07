Sekuestrimi i 50 mln eurove/ Berisha: Drilona Boçi ishte këshilltarja e Ramës

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha foli sot për çiftin Drilona dhe Kristian Boçi të cilëve para një jave iu sekuestrua pasuria me urdhër të Prokurorisë së Tiranës.

Berisha tha se Drilona ka qenë 4 vite këshilltare e kryeministrit Edi Rama. Ai shtoi se Kristani me bandën e tij është personazh krimi i dosjes Metamorfoza.

Pjesë nga fjala e Berishës:

Miqtë e mi, qytetarët nesër kanë rastin t’i japin përgjigje Erion Veliajt. A nuk e shpalli drejtësia e kontrolluar një javë më parë 19 urdhër-arresti? I futi andej nga i nxori. Ku janë? Ku janë? A ka dëshmi më flagrante të kontrollit dhe të pafytyrësisë së tyre se sa kjo? Mbrëmë, unë falënderova prokuroren që firmosi konfiskimin e 50 milionë eurove të mikut të Edi Ramës, Kristian Boçi.

A e dini ju miq se Drilona e Kristanit ka qenë 4 vite këshilltare e Edi Ramës? A e dini ju miq se Kristani me bandën e tij është personazh krimi i Metamorfozës? Por Altin Dumani meqenëse në regjistrime SKY dhe Encrochat, dilnin kilometra mesazhe dhe biseda, komunikime të Edi Ramës me Boçin, me të shoqen këshilltare, çfarë bëri? E çoi dosjen te prokuroria e Tiranës, duke hequr të gjitha këto, në mënyrë që të kalonte pa iu futur ferra në këmbë Edi Ramës, njeriut që kishte bashkëpunuar me Boçin për vite të tëra.

Drilona ishte mikeshë e ngushtë e Velicës. Ajo së bashku me Velicën merreshin me vepra të mëdha arti nëpër botë.

E kuptoni të dashur qytetarë ku jetojmë? Vetëm zemërimi juaj, vetëm revolta juaj me 11 korrik është shpëtimi i Shqipërisë. Ndaj le të bashkohemi ne, çdo qytetar i këtij vendi, çdo shqiptar kudo që të ndodhet më 11 korrik në ditën e të vërtetës, në ditën e fitores, në ditën e triumfit. Rrofshi ju, rroftë fitorja, rroftë Shqipëria. Fitore, fitore, fitore!