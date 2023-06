Seksi pas menopauzës, shtatë mënyra për të përballuar sfidat

Periudha e menopauzës është një sfidë për çdo grua pasi krijon një realitet të ri për jetën e saj.Të gjitha përjetojnë ndryshime të ndryshme në trupin e tyre, megjithatë ka disa pika të përbashkëta me të cilat do të përballen shumica e femrave.

Disa prej tyre kanë të bëjnë me jetën dhe përvojën seksuale.

Një rënie në prodhimin e estrogjenit zakonisht barazohet me një epsh më të ulët, por edhe me thatësi vaginale, e cila mund të çojë në marrëdhënie të dhimbshme. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se një grua nuk mund të shijojë më seksin. Në fund të fundit, një jetë e shëndetshme seksuale është një tregues i shëndetit dhe mirëqenies së përgjithshme, dhe çdo problem që lind duhet të merret parasysh dhe të trajtohet.

“Menopauza sjell një sërë ndryshimesh në funksionin seksual, të cilat mund të bëjnë që gratë të shmangin seksin. Megjithatë, kënaqësia seksuale luan një rol të rëndësishëm në shumë aspekte të shëndetit të përgjithshëm. Ajo lidhet drejtpërdrejt me kënaqësinë nga jeta, cilësinë e jetës, lumturinë martesore dhe mirëqenien e përgjithshme”, thotë Dr. Catherine Hansen, drejtuese e menopauzës në Pandia Health, një shërbim i kontrollit të lindjes.

“Në fakt, mosfunksionimi seksual mund të jetë po aq dobësues sa sëmundjet e tjera kronike, të tilla si sindroma e zorrës së irrituar ose artriti. Megjithatë, asnjë grua nuk duhet të ndiejë se seksi i dhimbshëm është në rregull, pavarësisht nga mosha e saj”, shton ajo.

Ka disa strategji për të rritur dëshirën tuaj seksuale gjatë menopauzës, por edhe për të siguruar një përvojë seksuale të kënaqshme. Qofshin masa të thjeshta të vetëkujdesit apo ndërhyrje mjekësore, gjëja e rëndësishme është të gjeni atë që funksionon më mirë për ju.

Shoqëria e Menopauzës së Amerikës së Veriut jep tetë këshilla të dobishme:

Përdorni lubrifikantë dhe hidratues. Produktet me bazë uji dhe hidratuesit vaginal ndihmojnë në lehtësimin e thatësisë vaginale dhe shqetësimit gjatë marrëdhënies seksuale. Megjithatë, përpara se të përdorni ndonjë produkt të ri, provojeni atë në një zonë “të sigurt”, si p.sh. prapa veshit, për t’u siguruar që nuk shkakton acarim.

Eksploroni terapinë hormonale. Nën drejtimin e një specialisti, mund të ndihmojë në balancimin e niveleve të hormoneve dhe në zbutjen e simptomave që ndikojnë në jetën seksuale.

Kontaktoni partnerin tuaj. Sipas një artikulli të Harvard Health Publishing, komunikimi me partnerin tuaj është thelbësor për një marrëdhënie të shëndetshme seksuale. Komunikimi i hapur dhe i sinqertë për nevojat, dëshirat dhe shqetësimet tuaja mund të nxisë lidhje më të thellë emocionale dhe intimitet.

Provoni pozicione dhe teknika të ndryshme. Eksperimentimi me pozicione ose teknika të reja që i japin përparësi rehatisë dhe minimizojnë shqetësimin mund t’ju ndihmojë të zbuloni se çfarë funksionon më mirë për ju.

Kërkoni udhëzime profesionale. Nëse jeni duke përjetuar vështirësi të vazhdueshme, mendoni të konsultoheni me një ekspert, i cili do t’ju udhëheqë duke sugjeruar zgjidhje të specializuara për problemin tuaj.

Përqendrohuni në kujdesin për veten. Kujdesi për mirëqenien tuaj të përgjithshme, duke përfshirë ushtrimet, teknikat e reduktimit të stresit dhe gjumin adekuat, mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj seksual.

Mbani një mënyrë jetese të shëndetshme. Një dietë e ekuilibruar, stërvitja e rregullt dhe shmangia e pirjes së duhanit dhe konsumit të tepërt të alkoolit mund të përmirësojnë funksionin seksual dhe mirëqenien e përgjithshme.

Çdo grua e përjeton menopauzën ndryshe, prandaj mos kini frikë të eksploroni opsione të ndryshme për të gjetur atë që funksionon më mirë për ju. Edukoni veten, kërkoni mbështetje dhe jepni përparësi mirëqenies tuaj seksuale për shëndetin dhe lumturinë tuaj të përgjithshme. Lundrimi në përvojën e menopauzës kërkon komunikim të hapur, eksplorim personal dhe kërkim të mbështetjes së duhur. Duke zbuluar zgjidhjet që funksionojnë më mirë për ju, do të jeni në gjendje të rifitoni kontrollin e përvojave tuaja seksuale dhe të vazhdoni të shijoni seksin pas menopauzës.