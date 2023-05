S’duroi dot më! Afrona Dika publikon foto krah partnerit të ri

Afrona Dika është mjaft e lumtur në lidhjen e saj të re. Këtë e dëshmojnë postimet që ajo bën në rrjetet sociale, ku poston disa copëza nga udhëtimet e tyre.

Së fundmi ato ndodhen në Turqi ku po shijojnë disa ditë relaksi. Mesa duket pushimi me njeriun e zemrës ka bërë që Afrona të mos durojë më e të na e prezantojë edhe ne partnerin. Ajo ka ndarë një “selfie” me të dashurin, duke e shoqëruar me një zemër.

Partneri i saj është biznesmen në Zvicër dhe quhet James Dyer Smith.

Kujtojmë që Afrona me të dashurin e saj prej muajsh kanë filluar të bashkëjetojnë në të njëjtën shtëpi. Kjo lidhje ka nisur pas divorcit të saj me këngëtarin e njohur, Blero.