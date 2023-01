Scholz vendosi të dërgojë tanke Leopard 2 në Ukrainë, por çfarë mendojnë gjermanët?

Shumica e gjermanëve janë në favor të dorëzimit të tankeve Leopard 2 në Ukrainë, ndërsa mendimet janë të ndara për rrezikun që vendimi mund të çojë në një sulm rus ndaj vendeve perëndimore. Në të njëjtën kohë, përkeqësimi i të Gjelbërve vazhdon.

Sipas “Barometrit Politik” të sotëm të kanalit të dytë të televizionit publik gjerman ZDF, 54% e të anketuarve e konsiderojnë të saktë vendimin e qeverisë federale për dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë, ku 38% shprehin mendimin e kundërt. Me interes të veçantë është fakti se përqindja më e lartë në favor të dorëzimit të Leopard 2 gjendet tek votuesit në favor të të Gjelbërve, me 75%, të ndjekur nga mbështetësit e Unionit të Krishterë (CDU/CSU) me 64%. Partia Socialdemokrate (SPD) me 61% dhe Liberalët (FDP), me 55%. Në të kundërt, vetëm 31% e votuesve të majtë dhe vetëm 6% e votuesve të Alternativës për Gjermaninë (AfD) mbështesin vendimin e qeverisë.

Dallimet midis Gjermanisë Lindore dhe Perëndimore mbeten në pyetjen nëse dorëzimi i tankeve në Ukrainë rrit rrezikun e një sulmi rus kundër shteteve perëndimore, përgjigjet janë krejtësisht të ndara, me 48% për “po” dhe “jo”. Megjithatë, pritshmëritë nga ministri i ri i Mbrojtjes Boris Pistorius janë të mëdha, ku 68% vlerësojnë se “ai do ta bëjë mirë punën e tij” dhe vetëm 8% shprehin mendimin e kundërt. “Nuk e di” përgjigjen 24%.

Në pyetjen e synimit të votimit, CDU/CSU janë ende përpara me 27%, e pandryshuar nga matja e mëparshme, ndërsa SPD fiton një pikë për të arritur në 21%. Nga ana tjetër, jeshilët humbin dy pikë dhe janë sërish në vendin e tretë, me 19%. Pasohet nga AfD me 15% (+1), FDP me 6% pa ndryshim dhe e majta me 6%, gjithashtu pa ndryshim në përqindjet e saj.

Pamja e përkeqësimit të të Gjelbërve përfshin gjithashtu ministrat, me popullaritetin e ministrit të Financave Robert Hambeck dhe Ministres së Punëve të Jashtme Analena Burbock në rënie. Nga ana tjetër, popullariteti i kancelarit Olaf Solz, i cili sipas 55% po “po bën mirë punën e tij” është në rritje. 59% e të anketuarve mendojnë, në të njëjtën kohë, se marrëdhëniet mes partive të koalicionit qeverisës (SPD, të Gjelbrit, FDP) janë “të këqija”, krahasuar me 33% që i konsiderojnë ato si “të mira”. 71%, megjithatë, presin që qeveria të zgjasë deri në fund të mandatit të saj, në 2025. /albeu.com