Sazan Guri: Deri në sekondën e fundit jam opozitar

Mbrëmjen e sotme ambjentalisti Sazan Guri ka marrë pjesë në protestën pranë banesës së ish kryeministrit, Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie.

Guri u shpreh se deri në frymën e fundit do të jetë opozitar dhe se tek secili prej te pranishmëve shikon dritën që do të ndriçojë shqiptarët nga kjo qeveri.

“Jam bashkuar kësaj rruge që ne minutatat e para me motivin e vetëm që tek secili prej jush shoh atë dritë që do të ndriçojë shqiptarët.

Te secili nga ju shoh atë shkëndijë që është e mjaftueshme për të ndezur atë flakë, që Shqipëria siç thotë perëndia nuk do të jetë pa shpresën sepse ashtu do Zoti, natyra e perëndia.

Unë kurdo-herë deri në sekondën e fundit jam opozitar dhe votoj opozitën dhe jam me atë.

Dua të them se një zonë të mbrojtur që po përgatit kjo qeveri, pasi Butrintin ja dha Greqisë, këtë Butrint atë e kanë bërë në 6 gjuhë të huja.

Të dashur qytetarë meruni me historinë tuaj sepse ende nuk e dimë se çfarë jemi dhe çfarë kemi.

Kjo do të thotë se ky projekt i keq me qindra milliona euro kërkon ‘të katraphanosë’ katër miliardë euro që bën Durrësi me 7 civilizime nën dhe mbi dhe.

Të gjitha këto po zhduken sa andej këndej dhe vijmë tek projekti famëkeq ku në Lezhë, ku qeveria i jep truall një populli tjetër. Asnjë centimetër tokë nuk ka të drejtë shteti ta përdorë për interesa të vet.

E mendoni dot se në cfarë gjendje jemi katandisur sot?”