Sanksionet prekën klubin, Chelsea del me njoftim zyrtar

Pak orë më parë u njoftua se Mbretëria e Bashkuar sanksionoi presidentin e klubit të Chelsea, Abramovich. Ky sanksionim preku rëndë edhe klubin e futbollit të Chelsea.

Për këtë gjë, Chelsea ka dalë me një njoftim zyrtar duke shpjeguar situatën.

Njoftimi i plotë

“Në bazë të pronësisë së tij 100% të Chelsea FC dhe subjekteve të lidhura me to, Chelsea FC normalisht do t’i nënshtrohej të njëjtit regjim sanksionesh si z. Abramovich. Megjithatë, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka lëshuar një licencë të përgjithshme që lejon Chelsea FC të vazhdojë aktivitete të caktuara.

Ne do të përmbushim ndeshjet e ekipit tonë të meshkujve dhe femrave sot kundër Norëich dhe Ëest Ham, respektivisht, dhe synojmë të përfshihemi në diskutime me Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me fushëveprimin e licencës.

Kjo do të përfshijë kërkimin e lejes për ndryshimin e licencës në mënyrë që të lejohet që klubi të funksionojë sa më normalisht të jetë e mundur. Ne do të kërkojmë gjithashtu udhëzime nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar për ndikimin e këtyre masave në Fondacionin Chelsea dhe punën e tij të rëndësishme në komunitetet tona.

Klubi do të përditësojë më tej kur të jetë e përshtatshme për ta bërë këtë.”/ h.ll/albeu.com