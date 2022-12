SAMITI/ Kush janë liderët evropianë që do të “zbarkojnë” nesër në Tiranë?

Ditën e nesërme më 6 dhjetor do të zhvillohet Samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në Tiranë për herë të parë në histori e vendit tonë.

Gjatë bashkëbisedimit ditën e djeshme me qytetarë dhe gazetarë, kryeministri Rama u shpreh se liderët evropianë do të jenë të gjithë, përvec kryeministrit Spanjoll, Pedro Sancezh, ky i fundit me justifikimin se vendi i tij atë ditë ka ditën e “Kushtetutës” një ngjarje e rëndësishme për Spanjën.

Sa i përket Aleksandër Vuçiç, i cili ka “kërcënuar” me mospjesëmarrje, Rama është shprehur se ai do të jetë pasi nuk ka rrugë tjetër, në të kundërt do të ishte katastrifike për të dhe popullin e tij.

Mbetet të shihet se cfarë do të bëjë presidenti serb, ndërsa e sigurtë është pjesëmarrja e kryeministres së këtij shteti.

Në të njëjtën ditë me Samitin do të zhvillohet edhe protesta e thirrur nga opozita. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha në deklaratat e tij për mediat ka thënë se protesta do të jetë një mesazh për BE.

Liderët e BE-së që pritet të vijnë në Tiranë:

1-Presidentja e Komisionit Europian Ursula Von Der Leyen

2-Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel

3-Presidenti i Francës, Emmanuel Macro

4-Kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz

5-Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis

6-Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban

7-Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni

8-Kancerlari i Austrisë, Karl Nehammer

9-Kryeministri i Belgjikës, Aleksandër De Croo

10-Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev

11-Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviç

12-Presidenti i Qipros, Nicos Anastasiades

13-Kryeministri i Çekisë, Petr Fiala

14-Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederikse

15-Kryeministrja e Estonisë, Kaja Kallas

16-Kryeministrja e Finlandës Sanna Marin

17-Kryeministri i Irlandës, Micheal Martin

18-Kryeministri i Letonisë, Krisjanis Karins

19-Kryeministri i Lituanisë, Ingrida Simonyte

20-Kryeministri i Luksemburgut, Xavier Bettel

21-Kryeministri i Maltës, Robert Abel

22-Kryeministri i Holandës, Mark Rut

23-Kryeministri i Polonisë, Mateusz Moraëiecki

24-Kryeministri i Portugalisë, Antonio Costa

25-Presidenti i Rumanisë, Klaus Iohannis

26-Kryeministri i Sllovakisë, Eduard Heger

27-Kryeministri i Sllovenisë, Robert Golob

28-Kryeministri i Suedisë, Ulf Kristersson./albeu.com