Samiti i BE/ Zbardhet drafti për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut

Në samitin e BE-së në Bruksel, liderët evropianë pritet të nënshkruajnë rekomandimin e javës së kaluar të Komisionit Evropian, për t’i dhënë Ukrainës dhe Moldavisë statusin e vendit kandidat, bën me dije Euractiv.

“Këshilli Evropian ka vendosur të japë statusin e vendit kandidat për Ukrainën dhe Republikën e Moldavisë”, pritet të deklarojnë liderët e BE-së kur të takohen për samitin e tyre të BE të enjten (23 qershor).

Sa i përket Ballkanit Perëndimor, udhëheqësit e BE pritet gjithahstu të shprehin angazhimin e plotë dhe të qartë të bllokut ndaj perspektivës së anëtarësimit të rajonit në bllok dhe të bëjnë thirrje për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit, pas një takimi të planifikuar midis liderëve të BE-së dhe gjashtë homologëve të tyre nga rajoni.

Nga gjashtë kandidatët, vetëm Mali i Zi dhe Serbia kanë hapur zyrtarisht negociatat e pranimit, ndërsa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë qenë në dhomën e pritjes për disa vite.

Serbia, së bashku me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilat janë pjesë e Iniciativës për Ballkanin e Hapur, kanë kërcënuar me një mos-shfaqje në samit dhe kanë thënë se do të njoftojnë të mërkurën në mesditë nëse do të marrin pjesë në takimin e ardhshëm, planifikuar për të enjten në mëngjes, vijon Euractiv.

Presidenti serb Vuçiç është nën presionin në rritje të BE-së për t’u koordinuar me sanksionet e BE-së ndaj Rusisë, diçka që ai ka refuzuar ta bëjë, duke mos hequr dorë nga miqësia tradicionale midis Beogradit dhe Moskës.

“Këshilli Evropian u bën thirrje të gjitha vendeve që të harmonizohen me sanksionet e BE-së, në veçanti vendet kandidate”, thuhet në konkluzionet e Këshillit.

Pavarësisht se disa vende anëtare të BE-së, duke përfshirë Slloveninë dhe Austrinë, po bëjnë presion që Bosnja dhe Hercegovina (BiH) të marrë gjithashtu statusin e kandidatit për në BE, sipas diplomatëve të BE-së, kjo ka shumë pak gjasa të ndodhë.

Në vend të kësaj, liderët e BE-së pritet të mirëpresin marrëveshjen e fundit politike, por theksojnë se liderët e Bosnjës do të duhet të zbatojnë fillimisht angazhimet e saj, të cilat do t’i lejojnë vendit të përparojë me vendosmëri në rrugën e tij evropiane, në përputhje me prioritetet e përcaktuara në opinionin e Komisionit për të marrë statusin kandidat në BE”.

Sipas draft-përfundimeve të samitit, pritet që ata të komentojnë mosmarrëveshjen dypalëshe midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, e cila ka penguar përparimin e vendit në procesin e zgjerimit për atë që Sofja e sheh si politikë antibullgare në vendin fqinj si dhe çështjet e identitetit.

Teksti i vetëm nga draft-konkluzionet për të cilin ende nuk është rënë dakord është “negociatat mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut”.

Pavarësisht disa përparimeve dhe një propozimi francez për një afat kohor për zgjidhjen e çështjeve, parlamenti bullgar mbetet kundër hapjes së bisedimeve të pranimit nga Shkupi përpara se të arrihet përparim i prekshëm.

Deputetët në Sofje të mërkurën në mbrëmje do të votojnë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kiril Petkovit. Petkov ka humbur mazhorancën pasi partia “Ka një popull të tillë” u largua nga koalicioni 4-palësh, duke akuzuar kryeministrin se kërkon t’u heqë veton pas shpine deputetëve.

Sipas komentuesve politikë në Sofje, Petkov do të humbasë mocionin.

“Bazuar në metodologjinë e rishikuar, Këshilli Evropian fton Komisionin, Përfaqësuesin e Lartë dhe Këshillin që të avancojnë më tej integrimin gradual midis Bashkimit Evropian dhe rajonit tashmë gjatë vetë procesit të zgjerimit në një mënyrë të kthyeshme dhe të bazuar në merita”, thuhet në draftin e Konkluzioneve të Këshillit.

Megjithatë, ata nuk do të përmbushin çdo angazhim më të fortë për sa i përket afatit kohor të mundshëm për anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në bllok.