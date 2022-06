Samiti i BE-së mbahet javën e ardhshme, Rama: Asgjë nuk do të ndodhë dhe për këtë fajin e ka Bullgaria

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për Politico.eu ka deklaruar se nuk pret asgjë nga samiti i BE-së që do të mbahet javën e ardhshme për anëtarësimin dhe për këtë fajin e ka Bullgaria.

Të gjitha vendet e BE-së ranë dakord që në mars 2020 t’i japin Shqipërisë dhe Maqedonisë dritën jeshile për të filluar bisedimet, por negociata nuk kanë filluar ende pasi Bullgaria ka vendosur veton.

Ata duan lëshime nga Maqedonia e Veriut në mosmarrëveshjet dypalëshe që prekin gjuhën, historinë dhe identitetin.

“Nuk kam asnjë pritshmëri. Unë mendoj se asgjë nuk do të ndodhë. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk do të hapin zyrtarisht bisedimet për anëtarësim”, tha ai, i ulur në një kolltuk lëkure kafe në zyrën e tij në Tiranë.

I pyetur nëse ndonjë lider i BE-së kishte sinjalizuar se bisedimet mund të fillojnë së shpejti, Rama u përgjigj: “Çfarë sinjalesh mund të japin? Nuk ka të bëjë me ta. Përsëri, bëhet fjalë për Bullgarinë. Të gjithë janë dakord, të gjithë e mbështesin, të gjithë mendojnë se kjo duhet të ndodhë, dhe kjo duhet të kishte ndodhur tashmë. Por kufiri i tyre i manovrimit është i kufizuar nga Bullgaria.”

Gjithashtu Rama ka theksuar se në rast se nuk do të ketë përparim këtë muaj, ai do të kërkojë që oferta e anëtarësimit të Shqipërisë të trajtohet veçmas nga ajo e Maqedonisë së Veriut – një hap që BE deri tani ka hezituar ta ndërmarrë, me zyrtarët që argumentojnë se do të ishte më mirë për stabilitetin rajonal nëse dy fqinjët mund të përparonin së bashku.

“Nëse asgjë nuk ndodh në qershor, do të kërkojmë të ndahemi”, tha Rama.