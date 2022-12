Samiti i BE dhe Ballkanit Perëndimor, momenti kur kërcejnë dy kryeministrat (VIDEO)

Kërcimi i organizuar nga fëmijët me rastin e samitit BE-Ballkan Perëndimor, bëri që dy liderë të vendeve demokratike të kërcejnë dhe të shijojnë tingujt e muzikës.

Kryeministri i Holandës Mark Rutte, si dhe homologu i tij nga vendi fqinj i Luksemburgut, Xavier Bettel, nuk i rezistuan dot tingujve të muzikës. Ata u kapën në kamera duke kërcyer sado pak e duke qeshur me njëri-tjetrin.

Why politicians shouldn’t dance, and instead leave it to “the kids”, featuring @markrutte & @Xavier_Bettel (who actually has a decent go of it) pic.twitter.com/7BXJ07WsND

— Henry Foy (@HenryJFoy) December 6, 2022