Samiti i BE, Berisha: Negociatat nuk u hapën jo për shkak të Bullgarisë, por se Shqiperia nuk ka plotësuar kushtet

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një deklaratë për mediat u shpreh se kryeministri Edi Rama ka shkuar në Bruksel si vasal i Aleksandër Vuçiç.

Mes të tjerash për Berishën, moshapja e negociatave nuk ka të bëjë me Bullgarinë por me mos përmbushjen e kushteve të vendosura nga BE për Shqipërinë.

Për Sali Berishën, kryeministri Edi Rama u soll në Bruksel si Dodik dhe jo si kreu i qeverisë shqiptare.

“Edi Ramës nuk i hapi negociatat. Nuk e pranojnë. Në mënyrë absolute shkaqet themelore nuk është Bullgaria por siç ja tha vetë padroni i tij Vuçiç, janë disa vende të BE që nuk janë dakord për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Se Shqipëria nuk i ka plotësuar kushtet e vendosura nga BE. Përkundrazi Shqipëria ka shënuar rrokullisje të mëdha. Pra Nuk është vetoja e Bullgarisë, por është regresi i Demokracisë në Shqipëri dhe mos plotësimi i kushteve. Apo grabitja e mandatit të tretë që rrihte gjoksin në BE. Liria e mediave dhe krimi politik të Partisë Socialiste filluar nga Edi Rama .”

“Ai u sjellë në Bruksel sikur ishte Dodik dhe jo kryeministër i Shqipërisë,” tha Berisha.