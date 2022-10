Samiti i ardhshëm i BE-Ballkani Perëndimor do të mbahet në Tiranë, Michel: Shihemi me 6 dhjetor

Samiti i ardhshëm i BE-Ballkani Perëndimor do të mbahet në Tiranë. Lajmin e ka bërë me dije vetë Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel. Në një postim në rrjetet sociale, Michel shkruan se në këtë Samit, BE do të konfirmojë angazhimin kundrejt vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai shton se sot, të dyja palët kanë nevojë për njëri-tjetrin.

“Do të rikonfirmojmë angazhimin tonë. Ballkani Perëndimor është një prioritet kyç për Bashkimin Evropian. BE-ja dhe Ballkani Perëndimor kanë nevojë për njëri-tjetrin” shkruan Michel në postimin e tij në Twitter.

We will hold the next #EU #WesternBalkans summit in the region – on 6 December in Tirana, Albania 🇦🇱 to reaffirm our reinforced engagement.

Western Balkans are a key priority for the European Union.

The EU and the Western Balkans need each other.@ediramaal

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 23, 2022