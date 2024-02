Samiti BE-Ballkani Perëndimor në Tiranë, Rama: Plani i Rritjes, një mbështetje e re për vendet e rajonit

Ditën e sotme, Tirana do të mirëpresë një tjetër samit të rëndësishëm, atë të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor për planin e ri të rritjes.

Kryeministri i vendit Edi Rama, përmes një postimi në “Facebook”, ka ndarë një foto nga salla ku do të zhvillohen punimet, për Samitin e Ballkanit Perëndimor me BE për Planin e Ri të Rritjes.

Sipas kreut të qeverisë, ky samit do të ofrojë një mbështetje të re për gjashtë vendet e rajonit.

Postimi i Ramës:

“Mirëmëngjes dhe me veçantinë e një tjetër dite, ku Shqipëria mikpret Samitin e Ballkanit Perëndimor me BE për Planin e Ri të Rritjes, i cili do të mundësojë një mbështetje të re për gjashtë vendet e rajonit tonë, ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë”, ka shkruar Rama.