Salianji takim me demokratët në Kavajë: Nuk i’u nënshtruan presionit të qeverisë

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka zhvilluar një takim me demokratët në Synej të Kavajës.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Salianji tha se demokratët do t’i bashkohen frymës së fitores më 20 shkurt para Kryeministrisë.

Postimi:

Në Synej, me banorët punëtore e të palodhur, demokratët e palekundur të cilet nuk ju nenshtruan presionit e joshjes së qeverisë dhe i kthyen Bashkinë qytetarëve të Kavajës në zgjedhjet e fundit. Ata e dinë se e keqja vjen nga abuzimi me pushtetin në Tiranë, dhe me shpirtin e frymën e fitores do bashkohen me 20 shkurt para Kryeministrisë”.