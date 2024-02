Salianji: Banorët e Luzit do u japin zë shqetësimeve që kanë në protestën e 20 shkurtit

Deputeti demokrat Ervin Salianji është takuar me banorët e Luzit, ndërsa thotë se me ta fituan betejën me qeverinë në zgjedhjet e 14 majit.

“Njerëz të lirë e kurajozë që kanë shumë për të thënë, e që do ta thonë fjalen e tyre, do t’i japin zë shqetësimeve e halleve që kanë me 20 Shkurt, para kryeministrisë!”, shkruan Salianji”.