Sali Berisha i bindur: Kam gjetur mekanizmin për të fituar më 6 mars, jemi në negociata me LSI

Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur para palamentit për prishjen e banesave te 5 Maji në Tiranë dhe për zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit.

Bersha ka theksuar se ka gjetur mekanizmin për të fituar këto zgjedhje, ndërsa për sa i përket një bashkëpunimi të mundshëm me LSI, Berisha shtoi se negociatat po vijojnë ende.

“Kam gjet mekanizimin si do i fitojmë zgjedhje të 6 marsit dhe shoh grind optimizimit në fitore. Do bëhet gjithçka. Negociatat janë në vazhdim. Do i fitojmë këto zgjedhje. Ndeshet qytetaria me kleptokracinë. Do fitojmë.”, tha Berisha./albeu.com/