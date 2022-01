Sali Berisha befason me deklaratën: Persona që kanë luftuar në SIRI ishin krah Bashës në 8 janar

Ish-kruyeministri Berisha pasi u mbajt për rreth dy orë në Prokurori për të dëshmuar për protestën e 8 janarit, ka hedhur akuza të forta mbi kryedemokratin Basha.

Bersha u shpreh se Basha rrethohej brenda në seli nga njerëz me precedentë penal dhe fondamentalistë që kanë qenë për luftime në Siri.

Berisha: Një officer garde që ruan një personalitet dhe thotë se ai mban pranë vetes njerëz kriminelë, nuk ka asgjë politike këtu.

E bën me shaka ti këtë pyetje? Ku të arrestojnë këta, edhe mund të duan të bëjnë detyrën, krimi është potent. A mundet oficeri i gardës i rrethuar nga vrasës dhe trafikante dhe të mos i thotë gjeneralit nuk rri këtu, por ky super frikacak.

Mos harroni se kjo është lidhja me flagrante e zbuluar deri sot e politikës me krimin.

Persona që i përkasin organizatave terroriste, të cilët kanë qenë në Siri dhe janë kthyer janë fondamentalistë. Ky është konteksti.

Cfarë duan ata në selinë e PD, ata janë mercenarë. Ata mbronin Lulzim Bravën për të cilin nuk kishte siguri nga Garda. Qëndrimi i gardës, pranimi i vrasësve si rrethim të dytë është një krim shtetëror shumë i rëndë.

Berisha: Ata ishin në rrugë, dhe ata duhet të bashkoheshi n sepse I ndante gardhi dhe dera. Unë nuk I pashë me tra në krah, me shkallë po.

Keni paraqitur prova në Prokurori për pretendimet?

Berisha: Pretendimet e mia janë të vërteta, askush nuk mi kundërshtonte dot. As vendosjen e blindave në seli, kemi qindra filmime të sulmeve. Ju e patë, tymi së pari dhe pastaj pluhuri toksik, bomba shurdhuese dhe pamja më simbolike e dy botëve, është një idealist i ri me flamurin e PD-së dhe një ghrup primitive që sulmoi me hunj dhe i çanë kokën. I patë ju këto skena?

Pse duhet të shtoj unë gjë?