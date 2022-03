Salah goditet nga tifozët e Senegalit pas ndeshjes, pamjet bëhen virale (VIDEO)

Mohamed Salah u godit nga objekte të ndryshme ndërsa u përcoll jashtë fushës pas humbjes së Egjiptit në penallti ndaj Senegalit të martën mbrëma.

Dhe që kur ndodhën skenat e shëmtuara, FA egjiptiane ka pretenduar se skuadra e tyre dhe Salah “në veçanti” iu nënshtruan thirrjeve raciste nga tifozët e Senegalit.

Shoku i skuadrës së Salah në Liverpool, Sadio Mane shënoi golin e fitores në gjuajtjen e penalltive, ndërsa Senegali mundi Egjiptin për të arritur në Kupën e Botës në një përsëritje të finales së Afcon.

Gjuajtësit e penalltive të “Faraonëve” u ndezën nga dritat gjatë gjuajtjes, pasi tre nga katër sulmuesit e tyre humbën.

Ishte një tjetër natë zhgënjyese për Salah dhe vendin e tij pasi u mundën edhe një herë nga Senegali me goditje në vend.

Kapiteni i Egjiptit u çua më pas në tunel nga stafi i sigurisë ndërsa tifozët “pushtuan” fushën.

Dhe pamjet e reja tregojnë objekte duke u hedhur në drejtim të superyllit të Liverpool-it ndërsa ai po shkonte drejt dhomave të zhveshjes

Një deklaratë ndëshkuese nga FA egjiptiane u lëshua më vonë.

Ata thanë: “Ekipi kombëtar i Egjiptit është ekspozuar ndaj racizmit me shenja fyese në tribuna kundër lojtarëve egjiptianë në përgjithësi, dhe Mohamed Salah në veçanti.

“Turma gjithashtu i frikësoi lojtarët duke hedhur shishe dhe gurë mbi ta gjatë përgatitjes.

“Autobusët e grupit egjiptian kanë qenë gjithashtu të ekspozuar ndaj sulmeve që çuan në thyerje të xhamave dhe lëndime, të paraqitura me fotografi dhe video si provë në ankesën e paraqitur.”/ h.ll/albeu.com

The Senegalese supporters clambered onto the pitch, threatening the Egyptian players after the end of the game and attacked them on the ground.. local police force did nothing to protect the Egyptians players #Africa #Egypt #SENEGY #Salah #Laser #WQC2022 #CAF_Scandal_in_Senegal pic.twitter.com/Djduka5iSB

The Egyptian FA have made an official complaint to FIFA & CAF against the Senegalese Football Federation, after their team bus was attacked by fans before their World Cup qualifier.

They also say Mo Salah & other players were subjected to racism in the stands. pic.twitter.com/RY6i6CXZrL

— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) March 29, 2022