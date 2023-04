Sa vite jetë humbisni nga gjumi i keq

Një studim i ri i studiuesve nga Universiteti i Sidneit në Australi dhe Universiteti i Danimarkës Jugore ka treguar se gjumi i dobët ndikon në jetëgjatësinë e shëndetit tonë kardiovaskular.

Një studim i 308,683 të rriturve të moshës së mesme zbuloi se shqetësimet e gjumit shoqëroheshin me një reduktim të ndjeshëm të numrit të viteve dhe shëndetit të zemrës që një person përjetoi.

Studimi përfshiu çrregullime klinike të gjumit si pagjumësia dhe çrregullimet e lidhura me frymëmarrjen, si dhe një sërë problemesh të tjera të lidhura me gjumin, si konflikti i orarit/kronotipit (lloji i gjumit), gërhitja dhe përgjumja gjatë ditës.

Dy çrregullimet më të zakonshme të gjumit të lidhura me frymëmarrjen e konsideruar në studim ishin apnea qendrore dhe apnea obstruktive e gjumit.

Analiza zbuloi se frymëmarrja e çrregulluar nga gjumi lidhej me shkurtimin e jetëgjatësisë së një personi me zemër të shëndetshme me rreth 7 vjet.

Tek gratë, çrregullimet e frymëmarrjes nga gjumi u shoqëruan me një reduktim prej 7,32 vitesh në vitet e shëndetit të zemrës, krahasuar me 6,73 vjet tek burrat.

“Gjumi është shumëdimensional dhe kompleks,” tha bashkëautori i studimit Prof. Emmanuel Stamatakis për Medical News Today.

“Studimi ynë sugjeron që duhet të trajtohet në mënyrë holistike dhe të mos kufizohet diskutimi, për shembull, vetëm në kohëzgjatjen e gjumit,” vuri në dukje ai.

Autorët e studimit shpresojnë të inkurajojnë kardiologët dhe mjekët e tjerë që të marrin një qasje më serioze ndaj temës së gjumit dhe të punojnë me pacientët për të zgjidhur problemet që mund të ndikojnë në shëndetin e zemrës në afat të gjatë.