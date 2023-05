Sa vite do të jetoni? Gjashtë teste jetëgjatësie

Nga shtrëngimi i dobët i duarve deri te shpejtësia e ngjitjes së një shkalle, ekspertët në dekadat e fundit kanë zbuluar shenjat dhe sjelljet e plakjes së parakohshme dhe rrezikut të vdekjes së parakohshme.

Hulumtimet e fundit kanë zbuluar një tjetër shenjë rreziku, testin e flamingos. Në thelb është aftësia për ndenjur me njërën këmbë për dhjetë sekonda. Studiuesit nga Brazili që ndoqën më shumë se 1700 njerëz të moshës 50-75 vjeç zbuluan se pjesëmarrësit që nuk mund ta kryenin këtë test ekuilibri kishin një shans prej 84% të vdekjes së parakohshme në krahasim me ata që e përfunduan atë në mënyrë komode. Hulumtimi u botua në British Journal of Sports Medicine.

Këtu janë disa teste të tjera të thjeshta të jetëgjatësisë, shumica kanë të bëjnë me burrat dhe gratë e moshës së mesme.

Shpejtësia e ecjes: Burrat duhet të jenë në gjendje të përshkojnë 111 metra në minutë dhe gratë 90 metra në minutë. Shpejtësia e ecjes është e lidhur me rrezikun e vdekjes së parakohshme, sipas studiuesve nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë dhe Kërkimeve Mjekësore të Francës. Studiuesit gjurmuan shpejtësinë e ecjes së 3,200 njerëzve mbi moshën 65 vjeç, të cilët u ndoqën për pesë vjet. Studimi tregoi se 30% e atyre që ecnin më të ngadalë ishin 44% më të rrezikuar për vdekje të parakohshme në fund të pesë viteve, në krahasim me ata që ecën me shpejt.

Pozicioni për squat: Nga ky pozicion ngrihuni pa përdorur krahët për mbështetje. Studiuesit në Brazil testuan 2000 të rritur të moshave 50-80 vjeç. Sipas gjetjeve, ata që e kishin më të vështirë për të përfunduar testin, që do të thotë se shënuan rezultate të ulëta (deri në tre nga dhjetë) kishin 4.1 herë më shumë gjasa të vdisnin, krahasuar me ata që ia kishin arritur me lehtësi.

Ngjitja e shkallëve: A jeni në gjendje të ngjisni tre kate pa pushim? Sipas studiuesve spanjollë, ky është një tregues i mirë i shëndetit. Një studim i botuar në Gazetën Evropiane të Zemrës zbuloi se ata që mund të kryenin një stërvitje aerobike ekuivalente me ngjitjen në tre kate, kishin një shkallë vdekjeje shumë më të ulët (2.3%) sesa ata që nuk mundën.

Forca e shtrëngimit: Burrat pritet të kenë një forcë shtrëngimi prej 26 kg, ndërsa gratë priren për 16 kg. Gjetjet, të publikuara në British Medical Journal në vitin 2018, tregojnë se për çdo 5 kg reduktim të forcës së kapjes së pjesëmarrësve, rreziku i vdekjes nga çdo shkak, sëmundje kardiovaskulare dhe kanceri, rritej me një të pestën.