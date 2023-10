Sa ministri morën shqiptarët në Mal të Zi, partitë nënshkruajnë marrëveshjen e koalicionit për formimin e qeverisë

Liderët e 11 partive, që do të formojnë qeverinë e ardhshme, nënshkruan sot marrëveshjen e koalicionit për formimin e qeverisë së re.

Marrëveshja u nënshkrua nga kryeministri i ardhshëm dhe lideri i lëvizjes ”Evropa tani” (PES) Milojko Spajiç, liderët e ”Demokracisë së Re Serbe” Andrija Mandiç, Partia Popullore Demokratike Milan Knezheviç, Demokrati Aleksa Beçiç, Partia Popullore Socialiste Vladimir Jokoviç dhe Civisa Srgjan Paviçeviç.

Dokumenti është nënshkruar edhe nga krerët e tre partive që përbëjnë Forumin Shqiptar – Nik Gjeloshaj, Ivan Ivanaj dhe Ferhat Dinosha, si dhe dy që janë në koalicionin Aleanca Shqiptare, Fatmir Xheka dhe Genci Nimanbegu.

Javën e ardhshme do të mbahen seancat e parlamentit, ku do të zgjidhet kryesia e tij dhe qeveria e re.

Kryetar i ri i Kuvendit do të jetë Andrija Mandiç nga koalicioni Për Ardhmërinë e Malit të Zi (ZBCG), i cili do të sigurojë mbështetjen e pakicave për qeverinë.

Në qeverinë e re, PES do të ketë kryeministrin dhe 10 ministri, demokratët do të kenë postin e zëvendëskryeministrit, zëvendëskryeministrit dhe katër ministri dhe PKSH do të ketë dy portofole.

Ndarja e ministrive

Në bazë të marrëveshjes zyrtare të nënshkruar nga partitë e koalicionit të ri qeveritar, bie në sy bashkëqeverisja mes shqiptarëve , serbëve dhe malazezëve ndërsa jashtë saj janë lënë boshnjakët.

Nik Gjeloshaj do të jetë zv/kryeminstër për Politikat Ekonomike si dhe Ministër i Zhvillimit Ekonomik.

Fatmir Gjeka do të jetë ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. Marash Dukaj do të vijojë të jeteë ministër për Administrateën Publike. Genci Niman Begu do të mbajë postin e nënkryetarit të parlamentit të Malit të Zi ndërsa kryeparlamentar do të jetë kreu i partive pro serbe Andrija Mandiç.

Serbët po ashtu do të kenë në fund të vitit 2024 një post zv/kryeministri si dhe katër poste ministrash në qeverinë e Spajiç. Me votëbesimin në parlament qeveria e Spajiç do të zë vendin e asaj në detyrë të Dritan Abazoviç.