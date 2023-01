Sa kohë mund t’i ruani vezët e ziera në frigorifer dhe si të kuptoni se janë prishur?

Nutricionistët shpesh i referohen vezëve si ushqimi më i përsosur në planet, sepse ato përmbajnë nëntë aminoacidet thelbësore. Kjo është arsyeja pse është mirë të hani disa vezë të ziera, në mos në meze, mund t’i hani në sanduiç, apo si të dëshironi ju.

Por sa kohë ruhen vezët e ziera në frigorifer?

Vezët e ziera ruhen në frigorifer rreth një javë pasi janë zier, megjithatë afati i ruajtjes varet edhe nga sa të freskëta ishin ato kur u zien.

Nëse do t’i përdorni vezët e ziera brenda dy ditëve, është mirë t’i ruani të qëruara, sepse me kalimin e kohës mezi qërohen. Por nëse keni ndërmend t’i konsumoni pas më shumë se dy ditëve, atëherë ruajini me gjithë guaskë.

Si ta dalloni që vezët e ziera janë prishur?

Gjithmonë besojini hundës suaj sepse era që ato lëshojnë do t’ju tregojë nëse mund t’i konsumoni apo jo. Nëse nuk jeni të sigurt as nga aroma, vini re nëse ato kanë një strukturë të rrëshqitshme, ngjitëse dhe një ngjyrë gri të hapur, atëherë duhet t’i hidhni ato.