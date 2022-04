Sa do të vonojë pranvera? Mos u gënjeni nga dielli i paradites, meterologia zbulon kthesën e papritur të motit

Ditën e sotme do të përballemi me temperatura maft të larta që nga mëngjesi deri në mesditë. Sigurisht që presim vranësira, por kryesisht gjatë mbremjes.

Dita do të jetë e kthjellët, mbrëmja sjell vranësira, fillimisht në skajin verior ku presim edhe fillimin e reshjeve, pasi nesër përmbyset tabloja sinoptike.

Sot temperaturat janë rritur. Nga 4-20 gradë do të ngjitet termometri.Sonte në mbrëmje presim përkeqësim të motit. Por do të jetë e përkohshme, rreth 24 orë.

Dita e nesërme do të jetë me kthjellime krejt të shkurtra, vranësira të shpeshta dhe prezencë të reshjeve, kryesisht reshje shiu.

Reshje të pakta, herë pas here rebeshe afat shkurtra, ndërsa reshje dëbore vetëm në zonat shumë të thella malore, rreth 1300 apo 1400 metra lartësi nga niveli i detit.

Termometri shënon një rritje në orët e mëngjesit të nesërm, por kemi një rënie me 2-3 gradë në orët e mesditës për shkak të vranësirave që do të jenë të pranishme.

E premtja dhe e shtuna rikthejnë motin e kthjellët në të gjithë territorin shqiptar me një rënie të lehtë të vlerave temrike gjatë orëve të mëngjesit. Ndërsa mesdita rikuperon rënien termike të mesditës së të enjtes, ben me dije eteorologia Tanja Porja.

Nga 19 deri në 22 gradë celcius do të arrijën temperaturat gjatë ditës së shtunë./albeu.com/