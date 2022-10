Rusia vijon retorikën, Lavrov: Do të ngremë çështjen e “bombës së pistë” që Ukraina po përgatit në OKB

Rusia synon të ngrejë çështjen e përgatitjes së Kievit të një “bombë të pistë” në OKB, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë bisedimeve në Moskë.

Lavrov u shpreh se pas bisedave të ministrit të mbrojtjes Sergei Shoigu me homologët e tij britanik, francez, turk dhe amerikan, Rusia ka ndërmmarë hapat e duhur për të ngritur çështjen e “armëve të pista” në OKB.

“Pas bisedave telefonike të djeshme mes ministrit rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu dhe kolegëve të tij nga Franca, Britania e Madhe, Turqia, si dhe me kreun e Pentagonit, Austin, ne morëm hapat e nevojshëm për ta ngritur këtë çështje në strukturat ndërkombëtare, kryesisht. në OKB në Nju Jork dhe sot përfaqësuesit tanë do ta bëjnë këtë me shpresën e një diskutimi interesant dhe profesional të problemeve që do të ngremë”, tha ministri rus.

Duke iu përgjigjur një kërkese për të komentuar raportet për provokime të mundshme nga Kievi me përdorimi i një “bombë të pistë”, Lavrov shtoi se ata kanë informacione specifike për institucionet në Ukrainë që kanë teknologjinë për zhvillimin e këtyre bombave.

“Ne kemi informacion specifik për këto institucione në Ukrainë, institucionet shkencore që kanë teknologjinë për të bërë ‘bombën e pistë’. Ka informacione që ne kemi kontrolluar përmes kanaleve të duhura se ky nuk është një dyshim i kotë dhe ka arsye të forta për të besuar se gjëra të tilla mund të planifikohen”, shtoi Lavrov.

Shefat e politikës së jashtme të SHBA-së, Francës dhe Britanisë së Madhe lëshuan një deklaratë të përbashkët duke dënuar përpjekjet e rreme të Rusisë për të akuzuar Ukrainën se është gati të përdorë një “bombë të pistë” në tokën e saj dhe duke riafirmuar mbështetjen e saj të fortë ukrainase.