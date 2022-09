Rusia u mbylli rubinetin! Franca dhe Gjermania bashkojnë forcat, do të shkëmbejnë energjinë dhe gazin

Në rast të mungesës së energjisë për shkak të luftës në Ukrainë këtë dimër, Gjermania dhe Franca do të mbështesin njëra-tjetrën, tha sot presidenti francez Emmanuel Macron në një bisedë telefonike me kancelarin gjerman Olaf Scholz.

Macron është zotuar se vendi i tij do të sigurojë më shumë gaz për Gjermaninë, i cili mund të sigurojë energji elektrike, nëse kriza vazhdon në dimër.

“Gjermania ka nevojë për gazin tonë natyror dhe ne kemi nevojë për energji nga pjesa tjetër e Evropës, veçanërisht nga Gjermania. Ne do të përfundojmë ndërlidhjet e gazit natyror për të qenë në gjendje të dërgojmë gaz në Gjermani, nëse ka nevojë për solidaritet,” tha Macron

Presidenti frncez favorizoi vendosjen e çmimit tavan për gazin rus që shpërndahet përmes tubacioneve.

“Nëse Komisioni vendos të vendosë një tavan në çmimin e gazit të blerë përmes tubacioneve nga Rusia, Franca do ta mbështesë këtë masë”, tha ai, ndërsa shtoi se ishte dakord me propozimin për të blerë gaz “bashkë” me vendet e tjera të BE-së në mënyrë që të paguhet një çmim më i ulët.

Makron shtoi gjithashtu se tregu i energjisë elektrike i Bashkimit Evropian duhet të reformohet në afat të mesëm, kryesisht për të siguruar që çmimet e tregut të jenë më në përputhje me kostot reale të prodhimit.

Duke iu referuar ndërtimit të një gazsjellësi të ri që lidh Spanjën me Francën, Macron tha se vendi i tij dëshiron të zhvillojë të gjitha ndërlidhjet energjetike që “kanë kuptim”, por nuk sheh nevojën për një tubacion tjetër. Ai madje vuri në dukje se javët e fundit gazsjellësi Spanjë-Francë ka funksionuar me gjysmën e kapacitetit të tij dhe se Franca është ajo që eksporton gaz në Spanjë./albeu.com