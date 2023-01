Rusia sanksionon ministrin e Jashtëm britanik

Ministri i Jashtëm britanik, James Cleverly, ka bërë me dije se qeveria ruse e ka sanksionuar atë.

“Jam sanksionuar nga qeveria ruse. Mirë. Nëse ky është çmimi për mbështetjen e lirisë së Ukrainës, atëherë jam i lumtur që jam sanksionuar #SlavaUkraini”, shkroi ai në Twitter.

I’ve been sanctioned by the

Russian government.

Good.

If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 16, 2023