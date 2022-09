Rusia: Rrjedhjet e Nord Stream ndodhën në territorin të kontrolluar nga agjencitë e inteligjencës amerikane

Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se çarjet në tubacionet Nord Stream që kanë shkaktuar katër rrjedhje gazi në brigjet e Danimarkës dhe Suedisë kanë ndodhur në territorin që është “plotësisht nën kontrollin” e agjencive të inteligjencës amerikane.

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova tha për një transmetim pro-Kremlinit se Uashingtoni kishte “kontroll të plotë” mbi ujërat rreth Danimarkës dhe Suedisë, ku janë zbuluar katër rrjedhje në tubacionet Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2.

Zakharova tha: “Kjo ndodhi në zonat tregtare dhe ekonomike të Danimarkës dhe Suedisë. Ka vende me qendër NATO-n. Janë vende që kontrollohen plotësisht nga shërbimet e inteligjencës amerikane.”

Danimarka është pjesë e NATO-s dhe Suedia ka aplikuar për t’u anëtarësuar.

Zakharova nuk dha asnjë provë se inteligjenca amerikane kontrollon Suedinë dhe Danimarkën.

Nuk është hera e parë që Rusia tenton të heqë përgjegjësitë për çarjet, për të cilat shumë parti, përfshirë liderët evropianë, thonë se ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga sabotimi.

Zakharova postoi një video në kanalin e saj Telegram të mërkurën që tregonte Biden duke thënë në fillim të shkurtit se nëse Rusia pushton Ukrainën, Nord Stream 2, i cili në atë moment do të vazhdonte ende me furnizimin me gaz të Gjermanisë nga Rusia, nuk do të ishte më.

“Joe Biden është i detyruar t’i përgjigjet pyetjes nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e arritën kërcënimin e tyre”, tha zëdhënësja e ministrisë.

Ajo tha se Rusia synon të thërrasë një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për prishjet dhe të kryejë hetimin e saj.

Takimi mësohet të jetë planifikuar për të premten mbrëma, me orën e Mbretërisë së Bashkuar.

Shtëpia e Bardhë nuk i është përgjigjur ende akuzave ruse, por Pentagoni tha të mërkurën se ishte shumë herët për të konstatuar se prishjet në tubacionet Nord Stream ishin shkaktuar nga “sabotimi”./albeu.com