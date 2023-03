Rusia paralajmëron Britaninë: Nëse bëni këtë lëvizje, një përplasje bërthamore është shumë afër

Ministri i Mbrojtjes i Rusisë ka paralajmëruar për një përplasje bërthamore të mundshme midis Moskës dhe Perëndimit, ka raportuar agjencia e lajmeve Interfax.

Sipas gazetës ruse, Sergei Shoigu tha se kishin mbetur gjithnjë e më pak hapa përpara se të ndodhte një incident i mundshëm.

Shoigu po i përgjigjej një njoftimi nga Mbretëria e Bashkuar se do të furnizonte Ukrainën me municion që përmban uranium të varfëruar.

Duke folur në Londër të hënën, Annabel Goldie, ministrja e mbrojtjes, tha se disa nga municionet për tanket e betejës Challenger 2 që Britania po dërgon në Ukrainë përfshin raunde shpuese të blinduara që përmbajnë uranium të varfëruar.

Një veprim i tillë do ta shtynte Rusinë të përgjigjet, tha zoti Shoigu. Ai u bëri jehonë komenteve të bëra më herët nga Vladimir Putin pas një samiti me Xi Jinping në Kremlin.

“Nëse Britania e Madhe siguron municionet, Rusia do të duhet të përgjigjet në përputhje me rrethanat, duke pasur parasysh se Perëndimi kolektivisht tashmë ka filluar të përdorë armë me një komponent bërthamor”, tha Putin, pa dhënë detaje.

Më herët sot, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova e quajti planin e Mbretërisë së Bashkuar “skenari i Jugosllavisë”, duke thënë se municioni shkaktoi kancer dhe dëmtim të mjedisit. /albeu.com