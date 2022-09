Rusia nuk mund t’i mbrojë më aleatët e saj

Nga Maximilian Hess, Foreign Policy

Një tentativë armëpushimi midis Armenisë dhe Azerbajxhanit u mbajt javën e kaluar, pas një prej shpërthimeve më vdekjeprurëse të luftimeve midis dy palëve më 12-14 shtator.

Por nuk ky armëpushim gjasa të arrihet; Forcat e Azerbajxhanit që marshuan në Armeni vazhdojnë të pushtojnë luftimet, në veçanti zonat përreth qytetit të Jermuk.

Një faktor kyç destabilizues është boshllëku i pushtetit në rajon, i cili e ka inkurajuar Azerbajxhanin të nxisë avantazhet e tij. Supremacia e saj ushtarake mbi Armeninë u shfaq pikërisht nga konflikti i tyre i mëparshëm, lufta e vitit 2020 mbi Nagorno-Karabakh, një enklavë etnike armene brenda kufijve të Azerbajxhanit, raporton abcnews.al.

Ofensiva e Azerbajxhanit në vitin 2020 – me mbështetjen kryesore nga Turqia dhe Izraeli u zgjidh vetëm me një armëpushim jo të lehtë të ndërmjetësuar nga Rusia, e cila ka një marrëdhënie të ngushtë me Armeninë.

Ndërsa rrethanat mbeten të diskutueshme, duket se Rusia kërcënoi të ndërhynte më me forcë nëse Baku nuk pranonte. Kjo shënoi rritjen e pranisë ushtarake në rajonin e Kaukazit Jugor në një shkallë të paprecedentë që nga kolapsi sovjetik.

Marrëveshja provokoi kundërshtimin masiv brenda Armenisë. Por kryeministri Nikol Pashinyan, i cili fillimisht kishte ardhur në pushtet tre vite më parë pas një revolucioni liberalizues antikleptokratik, nuk kishte kujt t’i drejtohej përveç Moskës, pasi Uashingtoni dhe Europa mungonin plotësisht në përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftimeve të vitit 2020.

Pashinyan përfundimisht e lejoi Rusinë të zgjeronte praninë e saj ushtarake brenda Armenisë, duke ndërtuar baza të reja në vend. Rusia tani është e paaftë për të mbajtur atë prani dhe Armenia po vuan tani pasojat, raporton abcnews.al.

Pyetja është nëse Perëndimi do ta njohë tani mundësinë për të zgjeruar ndikimin e vet në rajonin e Kaukazit Jugor. Ajo që nuk bëri marrëveshja e ndërmjetësuar nga Rusia ishte të zgjidhte ndonjë problem themelor në rajon.

Në vend të kësaj, ajo krijoi më shumë mosmarrëveshje territoriale pa zgjidhur atë të Nagorno-Karabakut. Diplomacia e mëvonshme rezultoi e paaftë për të trajtuar shqetësimin e të dyja palëve.

Ndërkohë, Kremlini – prej kohësh furnizuesi kryesor i armëve i të dyja palëve vazhdoi gjithashtu t’i ofronte Azerbajxhanit më shumë armatime të rënda. Në fund të këtij gushti, Azerbajxhani i paraqiti Armenisë një fakt të kryer, duke dërguar forcat e tij për të marrë vetë qytetin e Lachin (i njohur si Berdzor në armenisht), duke zbuluar pafuqinë e Rusisë.

Në atë kohë ishte gjithnjë e më e dukshme se Kremlini e kishte tepruar me luftën e tij në Ukrainë, të cilën e nisi në shkurt, duke u detyruar të merrte personel dhe pajisje ushtarake nga e gjithë Rusia, si dhe dislokimet e tij të tjera jashtë shtetit deri në Taxhikistan dhe Siria.

Kievi pretendon se Moska ka ridislokuar ushtarë nga baza e saj e 102-të ushtarake në qytetin armen të Gyumri, një nga bazat e saj më të mëdha të huaja, gjithashtu në Ukrainë.

Jerevani filloi të shqyrtonte opsione të tjera, por interesi i Perëndimit ishte i kufizuar. Uashingtoni tha se ishte i hapur ndaj rrugëve të reja diplomatike, por mori pak përpjekje për t’i ndjekur ato.

Diplomatët europianë i kishin duart e lidhura gjithashtu mes mungesës së karburantit për shkak të luftës së Rusisë, me Presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen që vizitoi Bakun në korrik, duke u zotuar për një partneritet të ri bazuar në dyfishimin e furnizimeve me gaz të Azerbajxhanit.

Plani mund të mos jetë i realizueshëm, por Europa ka nevojë të dëshpëruar për aleatë të energjisë alternative. Brukseli duket se beson se nuk mund të rrezikojë një konflikt me Bakun si rezultat.

Jo befasisht, Jerevani kërkoi alternativa të tjera, duke përfshirë Iranin fqinj. Jerevani dhe Teherani kanë lidhje ekonomike, dhe Irani gjithashtu ka një popullsi të madhe armene etnike. Irani gjithashtu ka tensione të shpeshta me Azerbajxhanin, kryesisht për çështjen e irredentizmit azerbajxhanas, raporton abcnews.al.

Në gusht, Armenia ra dakord që Irani të krijojë një konsullatë në fshatin kufitar Kapan, në rrethin Syunik të Armenisë, me shpresën për të penguar Azerbajxhanin. I njohur si Zangezur në Azerbajxhan, Syunik është territori përmes të cilit Baku synon të krijojë korridorin e saj tokësor për në Nakhchivan. Por ka shumë pak gjasa që Irani të ndërhyjë drejtpërdrejt dhe Teherani vështirë se ka qenë një garantues efektiv i sigurisë diku tjetër.

Pas luftimeve të 12-14 shtatorit, Armenia iu drejtua Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive të udhëhequr nga Rusia (CSTO) dhe kërkoi një ndërhyrje të drejtpërdrejtë për ta mbrojtur atë.

Megjithatë, organizata nuk ka qëndrim të pavarur nga Rusia. Mes përkeqësimit të situatës për ushtrinë ruse në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin nuk tregoi interes për të devijuar përpjekjet.

CSTO refuzoi siç duhet të përfshihej, ashtu siç bëri në vitin 2020, kur e justifikoi mungesën e saj duke deklaruar se luftimet nuk ishin në Armeni. Uashingtoni, megjithatë, ndërmjetësoi një armëpushim më 14 shtator. Kjo shkaktoi një përshkallëzim të vonuar të përpjekjeve të SHBA-së për të adresuar konfliktin Armeni-Azerbajxhan.

Më 18 shtator, Nancy Pelosi, kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, ishte në Jerevan dhe i shpalli sulmet e Bakut të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.

Edhe pse Azerbajxhani reagoi negativisht, të nesërmen Sekretari i Shtetit i SHBA-së Antony Blinken ndërmjetësoi një diskutim midis ministrave të jashtëm të dy vendeve përpara takimit të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. Megjithatë, nuk u njoftua asnjë përparim.

Pavarësisht rritjes së diplomacisë, Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkuar drejtpërdrejt tërheqjen e Azerbajxhanit, të paktën publikisht. As nuk ka sinjalizuar se çfarë veprimesh mund të ndërmarrë nëse Azerbajxhani sulmon përsëri. Dhe ndërsa Armenia ka aleatë efektivë në Kongres, po ashtu ka edhe Azerbajxhani.

Është e vështirë të imagjinohet që Uashingtoni të ndërhyjë drejtpërdrejt, e lëre më t’i sigurojë Jerevanit ndonjë ndihmë të rëndësishme mbrojtëse. Veçanërisht, Azerbajxhani gjithashtu duket i gatshëm të veprojë pavarësisht nga pozicionet e partnerëve të tij. Ofensiva e fundit u nis pa mbështetjen e qartë turke që shoqëroi luftën e vitit 2020, raporton abcnews.al.

Në fakt, Armenia dhe Turqia në muajt e mëparshëm kishin bërë përparim të rrallë diplomatik në lidhje me tensionet e tyre të mëparshme, me rifillimin e fluturimeve direkte në shkurt dhe bisedimet për kufirin e tyre të mbyllur prej kohësh që po përparonin deri në korrik.

Megjithatë, Ankaraja nuk i ka kundërshtuar publikisht veprimet e Bakut dhe Turqia gjithashtu ka një interes që Azerbajxhani të sigurojë një korridor tokësor për në Nakhchivan, i cili do të rezultonte në akses të drejtpërdrejtë tokësor midis Azerbajxhanit kontinent dhe Turqisë gjithashtu.

Baku duket i guximshëm, i sigurt në supremacinë e dukshme ushtarake mbi Armeninë. Boshllëku i pushtetit në rajon, që rezulton nga problemet e shkaktuara nga vetë Rusia dhe politika e jashtme e interesave vetjake, rrezikon të kthehet në një vrimë të zezë, tërheqja gravitacionale e së cilës është aq e fortë sa që shtyp gjithçka që bie në të.

Regjimi i presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, e ka bërë të qartë se diçka e tillë do të ishte e përshtatshme. Shtetet e Bashkuara, BE dhe Turqia mund të punojnë së bashku për të dekurajuar Azerbajxhanin, ndërsa perspektiva për Armeninë është e zymtë.