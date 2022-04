Rusia: Nuk do ta ndërpresim ende furnizimin me gaz në Evropë

Vendet janë këshilluar të krijojnë llogari në rubla me bankat ruse. Siç kemi raportuar, presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi një urdhër të enjten duke thënë se vendet e huaja “jomiqësore” duhet të paguajnë për gazin në rubla ose rrezikojnë të ndërpriten furnizimet.

Urdhri do të fillojë të prekë pagesat nga fundi i prillit.

Duke folur me gazetarët, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se nuk ka një kërcënim të menjëhershëm për furnizimet e Evropës.

“A do të thotë kjo se nëse nuk ka konfirmim në rubla, atëherë furnizimi me gaz do të ndërpritet nga 1 prilli? Jo, nuk ka dhe nuk rrjedh nga dekreti”, tha ai.

Rusia furnizon Bashkimin Evropian (BE) me rreth 40% të importeve të saj të gazit dhe 30% të naftës së saj, të cilat kryesisht paguhen në euro dhe dollarë./albeu.com