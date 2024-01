Rusia: Moska është e gatshme të diskutojë me Bashkimin Evropian furnizimin me gaz natyror

Rusia është e gatshme për bisedime me Bashkimin Evropian për furnizimin me gaz natyror pasi marrëveshja e tranzitit me Ukrainën skadon në fund të vitit 2024, tha sot zëvendëskryeministri rus Alexander Novak, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve.

Marrëveshja pesëvjeçare e vitit 2019 midis Moskës dhe Kievit parashikon që Rusia të eksportojë gaz natyror në Evropë përmes Ukrainës dhe të paguajë Ukrainën për përdorimin e rrjetit të saj të tubacioneve.

Marrëveshja u zbatua pavarësisht pushtimit dhe luftës së Rusisë në Ukrainë nga shkurti i vitit 2022, megjithëse dërgesat e gazit rus në Evropë që atëherë janë zvogëluar.

Këtë javë, media raportoi se, sipas qeverisë ukrainase, Kievi nuk do të kërkojë bisedime me Moskën për të zgjatur marrëveshjen.

“Nëse pala tjetër dëshiron, ne jemi të gatshëm të diskutojmë. Deri më tani, ne nuk shohim ndonjë dëshirë”, tha Alexander Novak sot, sipas agjencisë së lajmeve RIA.

Një zyrtar i Bashkimit Evropian nuk pranoi të spekulojë mbi mundësinë e zgjatjes së marrëveshjes përtej fundit të vitit 2024, por tha se BE-ja po vlerësonte të gjithë skenarët për t’u siguruar se ishte gati.

Lufta në Ukrainë e shtyu Bashkimin Evropian të zëvendësojë burimet ruse të energjisë me furnizime alternative dhe burime të rinovueshme të energjisë.

Megjithatë, gjigandi shtetëror monopol rus Gazprom vazhdon të eksportojë gaz natyror përmes Ukrainës./albeu.com