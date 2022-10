Rusia miraton ligjin që ndalon promovimin e “propagandës LGBTQ” për të gjitha moshat

Ligjvënësit rusë mbështetën një projekt-ligj të enjten që do të zgjeronte një ndalim ekzistues për promovimin e “propagandës LGBT” midis fëmijëve për të përfshirë njerëz të të gjitha moshave, një lëvizje që kritikët e shohin si një përpjekje për të frikësuar dhe shtypur më tej pakicat seksuale.

Sipas Reuters, autoritetet kanë përdorur tashmë ligjet ekzistuese për të ndaluar marshimet e krenarisë së homoseksualëve dhe për të arrestuar aktivistët e të drejtave të homoseksualëve.

Sipas projektligjit të ri, të miratuar unanimisht në leximin e tij të parë nga Duma Shtetërore e dhomës së ulët, çdo ngjarje ose akt që konsiderohet se promovon homoseksualitetin, në internet, në film, në libra, në reklama ose në publik, mund të pësojë një gjobë të madhe.

Ligjvënësit thonë se po mbrojnë moralin përballë atyre që argumentojnë se janë vlera liberale “jo-ruse” të promovuara nga Perëndimi, por grupet e të drejtave të njeriut thonë se masat janë të dizajnuara për të nxjerrë jashtë ligjit përfaqësimin e pakicave si lezbiket, homoseksualët, biseksualët dhe transgjinorët, njerëzit (LGBT) në jetën publike.

Sipas legjislacionit, qytetarët mund të gjobiten deri në 400,000 rubla (6,500 dollarë) për promovimin e “propagandës LGBT”. Personat juridikë përballen me gjoba deri në 5 milionë rubla, ndërsa të huajt që shpallen fajtorë për shkelje do të përballen me dëbimin nga Rusia.