Rusia mbylli tubacionet e gazit për Finlandën, Helsinki: Jemi të përgatitur

Rusia ka ndërprere furnizim me gaz natyror për Finlandë, ndërsa kompanina shtetërore finlandeze Gasum tha se vendimi ka ardhur pikërisht pas vendimit të vendit nordik për të mos e paguar me rubla ndaj Gazprom.

Kompania është shprehur se tani do të furnizohet nga burime të tjera përmes tubacionit alticconnector, i cili lidh Finlandën me Estoninë.

“Ne jemi përgatitur me kujdes për këtë situatë dhe do të mund të furnizojmë me gaz të gjithë klientët tanë në muajt dhe vitet e ardhshme”, siguroi CEO i Gasum, Mika Wiljanen, duke e cilësuar vendimin si “të mjerueshëm”, raporton tgcom.

Shumica e gazit që përdoret në Finlandë vjen nga Rusia, por gazi përbën vetëm rreth 5 për qind të konsumit të tij vjetor të energjisë. Rusia ka pezulluar më parë furnizimet me gaz për Poloninë dhe Bullgarinë, të cilat refuzuan të paguajnë në rubla.