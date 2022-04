Rusia kërcënon SHBA: Nëse vazhdoni të dërgoni armë në Ukrainë, pasojat do të jenë të paparashikueshme

Rusia këtë javë protestoi zyrtarisht ndaj dërgesës së vazhdueshme të armëve nga SHBA në Ukrainë, duke i dërguar një notë diplomatike Departamentit të Shtetit ku e paralajmëron për “pasoja të paparashikueshme” nëse mbështetja vazhdon, sipas dy zyrtarëve amerikanë dhe një burimi tjetër të njohur me dokumentin.

Shënimi, i njohur si një demarsh, u dërgua në fillim të kësaj jave ndërsa administrata po përgatitej të njoftonte se do të dërgonte një paketë të re ndihme ushtarake me vlerë 800 milionë dollarë për ukrainasit. Ishte Washington Post media që raportoi fillimisht për dokumentin.

Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord për herë të parë që t’i ofrojnë Kievit llojet e aftësive të fuqisë së lartë që disa zyrtarë në administratën e presidentit amerikan Joe Biden i konsideruan si një rrezik të tepërt përshkallëzimi pak javë më parë, duke përfshirë 11 helikopterë Mi-17, 18 155. mm topa Howitzer dhe 300 dronë të tjerë Switchblade.

Një burim i njohur me notën diplomatike ruse tha se pritej që Moska të protestonte ndaj dërgesave dhe ishte ende e paqartë nëse kjo do të thotë se Rusia do të ndryshojë sjelljen e saj në ndonjë mënyrë. Por ky person pranoi se kjo mund të sinjalizojë një qëndrim më agresiv rus kundër SHBA-së dhe NATO-s ndërsa lufta zvarritet.

CNN raportoi më parë se Shtetet e Bashkuara besojnë se toleranca e rrezikut të presidentit rus Vladimir Putin është rritur dhe se ai mund të jetë i gatshëm të ndërmarrë veprime më agresive kundër SHBA-së në përgjigje të mbështetjes së saj për Ukrainën.

I pyetur për koment, një zyrtar amerikan tha se “ne nuk do të konfirmojmë asnjë korrespondencë diplomatike private. Ajo që mund të konfirmojmë është se, së bashku me aleatët dhe partnerët, ne po i ofrojmë Ukrainës ndihmë sigurie në vlerë prej miliarda dollarësh, të cilën partnerët tanë ukrainas po e përdorin me efekt të jashtëzakonshëm për të mbrojtur vendin e tyre kundër agresionit të paprovokuar të Rusisë dhe akteve të tmerrshme të dhunës./CNN-albeu.com