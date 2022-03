Rusia “hakmerret” ndaj SHBA

Pas sanksioneve mw tw fundit tw Shteteve tw Bashkuara tw Amerikws ndaj Rusisw, kjo e fundit ka vendosur tw hakmerret nw po tw njwjtwn mwnyrw.

Shefi rus i hapësirës thotë se Rusia nuk do t’i shesë më motorë raketash SHBA-ve. Agjencia ruse e hapësirës, Roscosmos, thotw se nuk do të dërgojë më motorë raketash të prodhuar nga Rusia në Shtetet e Bashkuara.

Lajmin e bwri tw ditur kreu i Roscosmos Dmitry Rogozin, duke i dhënë fund një marrëdhënie të gjatë midis prodhuesve të raketave amerikane dhe ruse.

“Sot ne kemi marrë një vendim për të ndaluar dërgesat e motorëve të raketave të prodhuara nga NPO Energomash në Shtetet e Bashkuara,” tha Rogozin, sipas faqes ruse të lajmeve TASS . “Më lejoni t’ju kujtoj se këto dërgesa kanë qenë mjaft intensive diku që nga mesi i viteve 1990”, shtoi ai.

TASS raportoi se ndalimi do të zbatohet për motorët RD-180 që fuqizojnë raketat Atlas V të United Launch Alliance (ULA) me bazë në SHBA.

Por CEO i ULA-s, Tory Bruno tha përmes Twitter-it se ULA ka marrë tashmë dorëzimin e RD-180-ve që i nevojiten në një afat të shkurtër dhe ai nuk parashikon që pasojat nga pushtimi rus në Ukrainë të kenë ndonjë ndikim në operacionet e ULA.

ULA, një kompani private e transportit hapësinor, është në proces të braktisjes së linjës së saj të raketave Atlas në favor të një linje të re raketash, të quajtur Vulcan, që do të përdorë motorë të prodhuar nga kompania e raketave me bazë në SHBA të Jeff Bezos, Blue Origin. Nuk është e qartë se kur ajo raketë do të jetë gati për të fluturuar.