“Rusia e ka rrethuar Ukrainën nga tre anë”, CNN nxjerr pamjet

Rusia ka grumbulluar më shumë se 100,000 trupa pranë kufirit të Ukrainës në javët e fundit, sipas vlerësimeve të SHBA, duke rritur frikën nga zyrtarët e inteligjencës perëndimore dhe ukrainase se një pushtim mund të jetë i afërt.

Ndërsa bëhen përpjekje të furishme diplomatike për të shmangur luftën, analistët po paralajmërojnë se ushtria ruse përbën një kërcënim të menjëhershëm për Ukrainën.

Por nëse do të ndodhte një pushtim, nuk është e qartë se ku do të fillonte. Rusia ka krijuar pika presioni në tre anët e Ukrainës — në Krime në jug, në anën ruse të kufirit të dy vendeve dhe në Bjellorusi në veri. Këtu janë tre frontet ku Rusia mund të realizojë ndërhyrjen.

Ukraina Lindore

Vëmendja më e madhe i është kushtuar rajoneve separatiste Donetsk dhe Luhansk, ku forcat ukrainase dhe separatistët e mbështetur nga Rusia kanë qenë në konflikt që nga viti 2014. Supozimi kryesor i atyre që vëzhgojnë lëvizjet ruse është se Moska mund të rrisë fuqinë ushtarake që tashmë zotëron në rajon, duke e bërë kështu Ukrainën lindore pozicionin më të lehtë nga i cili mund të nisë një pushtim.

Imazhet satelitore të marra nga CNN tregojnë se një bazë e madhe në Yelnya, e cila mbante tanke ruse, artileri dhe forca të blinduara të tjera, është zbrazur kryesisht, me pajisjet që duket se janë zhvendosur shumë më afër kufirit ditët e fundit. Armaturat dhe automjetet janë të identifikueshme nga të njëjtat njësi që ishin vendosur paraprakisht në Yelnya. Stephen Wood, drejtor i lartë në kompaninë e imazheve satelitore Maxar, tha për CNN: “Më duket sikur një sasi e konsiderueshme e automjeteve [tanke, artileri vetëlëvizëse dhe automjete të tjera mbështetëse] janë nisur nga parku i automjeteve verilindore; automjete të blinduara shtesë janë larguar. nga parku më qendror i automjeteve.”

Ndërkohë, rritja e aktivitetit në rajonet e Kursk dhe Belgorod, të cilat kufizohen me Ukrainën verilindore, ka shtuar shqetësimet.

Bjellorusia

Shqetësimet janë rritur gjithashtu për një grumbullim të madh të trupave ruse në Bjellorusi, një vend i ngushtë aleat me Moskën që mund të sigurojë një rrugë tjetër për në Ukrainë. Rusia dhe Bjellorusia filluan të enjten 10 ditë stërvitje të përbashkëta ushtarake, madhësia dhe koha e të cilave ka ngjallur frikë në Perëndim. Dislokimi i Moskës në Bjellorusi besohet të jetë më i madhi atje që nga Lufta e Ftohtë, me “një pritshmëri prej 30,000 trupash luftarake, forca të operacionit special Spetsnaz, avionë luftarakë duke përfshirë SU-35, raketa me aftësi të dyfishta Iskander dhe sisteme të mbrojtjes ajrore S-400”. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha më 3 shkurt.

Është gjithashtu stërvitja më e madhe që forcat e armatosura bjelloruse kanë kryer në çdo kohë të vitit, sipas Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS). Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendoi se qëllimi i stërvitjeve, të quajtura “Allied Resolve-2022”, përfshinte zmbrapsjen e “agresionit të jashtëm”.

Krimea

Gadishulli i aneksuar nga Rusia në 2014 do të ofronte një terren natyror për çdo operacion të ri, por është e paqartë nëse Moska do të përpiqet të nisë një lëvizje në Ukrainë nga Krimea.

Një dislokim i madh i trupave dhe pajisjeve është vërejtur nga Maxar, i cili vlerëson se më shumë se 550 tenda të trupave dhe qindra automjete kanë mbërritur në veri të kryeqytetit të Krimesë, Simferopol.

Pastaj një dislokim i ri u identifikua nga Maxar për herë të parë të enjten pranë qytetit Slavne në bregun veriperëndimor të Krimesë, duke përfshirë automjete të blinduara. Këto dislokime të reja u vunë re në të njëjtën ditë kur disa anije luftarake ruse mbërritën në Sevastopol, porti kryesor i Krimesë. Ministria ruse e Mbrojtjes postoi të enjten imazhe të gjashtë anijeve të mëdha amfibe në port.

Marina e Ukrainës u përgjigj se “Rusia vazhdon të militarizojë rajonin e Detit të Zi, duke transferuar anije shtesë zbarkuese për të ushtruar presion mbi Ukrainën dhe botën”.