Rusia bombardon rekreatorin kërkimor bërthamor në Kharkiv

Një reaktor kërkimor bërthamor në Kharkiv, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, është goditur nga granatimet ruse, sipas autoriteteve të cituara në një media ukrainase.

Kyiv Independent tha se për shkak të bombardimeve të vazhdueshme në zonë, në verilindje të vendit, autoritetet nuk kanë qenë në gjendje të vlerësojnë dëmet në vend.

Rusia është kritikuar vazhdimisht për shënjestrimin e centraleve bërthamore në Ukrainë, siç është centrali bërthamor Zhaporizhia në juglindje.

Edhe pse e rrezikshme, deri më tani nuk ka pasur asnjë lëshim të materialit radioaktiv./albeu.com

⚡️ Kharkiv nuclear research reactor hit by Russian shelling.

The nuclear research reactor at the Kharkiv Institute of Physics and Technology has come under renewed Russian fire.

Ukrainian authorities have not yet been able to assess damage to the site, due to constant shelling.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022