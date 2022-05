Rusia bombardon Kharkovin, 7 të plagosur midis tyre një fëmijë (VIDEO)

Shtatë persona, përfshirë një fëmijë 11-vjeçar u plagosën në një qendër Kulturore në Kharkov të Ukrainës, si pasojë e bombardimeve ruse.

Videoja e postuar në llogarinë e NEXTA-s në Twitter tregon sulmin me raketa moment pas momenti, ndërsa pak sekonda më vonë e gjithë zona mbushte me tym të zi nga bombardimi i fuqishëm./albeu.com

‼️The Palace of Culture in the #Kharkiv region was hit by a missile

According to preliminary information, 7 people were wounded, including an 11-year-old child, according to Victor Zabashta, director of the Center for Emergency Medical Care. pic.twitter.com/3Iwc71Oj1e

— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2022