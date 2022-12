Rruga për në portin industrial të Durrësit drejt përfundimit, Rama publikon pamjet

Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë pamjet nga punimet në aksin rrugor që do të lidhë Durrësin me Porto Romanon.

Aktualisht punimet janë drejt përfundimit në lotin 3, ndërsa rruga ka një gjatësi totale prej 6 kilometrash. Zona e Porto Romanos pritet të kthehet në një vend të rëndësishëm industrial me pas ndërtimit të Portit të ri të mallrave dhe Parkut Energjitik.

“Në kantierin e rrugës Porto Romano-Durrës vijon puna, ku aktualisht në lotin 3

kanë përfunduar shtresat asfaltike dhe rruga po bëhet gati për vijëzimin përfundimtar

Ky investim me gjatësi rreth 6 km është pjesë e aksit të ri rrugor që lidh autostradën Tiranë-Durrës me zonën e Porto Romanos, një projekt i rëndësishëm që do të lehtësojë ndjeshëm trafikun dhe do të jetë në funksion të Parkut Energjitik, Portit Industrial, si dhe zonave të lira ekonomike”, shkruan Rama.