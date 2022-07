Rritja e çmimeve në bregdetin shqiptar, cili vend mban rekordin dhe ku është më lirë

Çmimet këtë verë janë rritur në tërësi në bregdetin shqiptar. Kjo rritje varion nga zona në zonë, por luhatet mes 10-50%. Diku ndryshimet janë të justifikuara nga kostot dhe për këtë janë të vetëdijshëm të gjithë, diku rol ka dhënë edhe nga kërkesë/oferta e në disa raste, rritja cilësohet si e pabazuar.

Por si kanë ndryshuar çmimet në raport me një vit më parë dhe cilat janë destinacionet më të lira dhe më të shtrenjta këtë verë në Shqipëri?

Destinacionet më të lira, edhe këtë vit, sikurse një vit më parë vijojnë të mbeten Velipoja dhe Shëngjini. Për çmimet mesatare të poshtme, rritja nga viti 2021 në vitin 2022 është me 25%, ndërkohë për mesataren e sipërme kjo rritje është rreth 15% për Velipojën dhe rreth 20% për Shëngjinin.

Gjithsesi ajo që duhet theksuar për këto dy rajone është fakti që hotelet me çmime mesatare relativisht të larta kanë të përfshira paketa me mëngjes dhe darkë, duke justifikuar disi rritjen, por edhe duke tentuar që të bëhen tërheqëse për turistët, si një alternativë ekonomike.

Çmimi mesatar i poshtëm për një dhomë dyshe në periudhën e fundkorrikut apo gushtit luhatet në 35 euro. Një vit më parë, ky çmim ishte 25 euro. Kjo rritje me thuajse 40% duket se lidhet më shumë sipas tur-operatorëve me rritjen e kërkesës sesa me kostot. Hotelet luksoze në këtë zonë, ndërkohë kanë rritur çmimet me rreth 15% dhe një pjesë e tyre kanë të përfshirë edhe paketa ose vetëm mëngjes.

Durrësi është ndër të paktët destinacione për shkak edhe të kapaciteteve të konsiderueshme akomoduese, por edhe apartamenteve private, që ofron mundësi zgjedhjeje për të gjithë, si për pushimet ekonomike ashtu edhe për ato luksoze.

Në Vlorë hotelet që ofrojnë çmime të mesatares së poshtme nuk e kanë ndryshuar këtë në raport me një vit më parë. Pra nëse në 2021, një dhomë dyshe e lirë mund të gjendej për 35 euro, aq mund të sigurohet edhe këtë vit. Ai që ka ndryshuar është çmimi për mesataren e sipërme që shkon deri në 200 euro, ku në raport me një vit më parë, është me një rritje rreth 35%.

Jugu mban rekordin e çmimeve të kripura, por kjo lidhet edhe me faktin që në disa destinacione, nuk kemi të bëjmë me hotele tipike, por me vila. Në Palasë, një vilë ku mund të akomodohen më shumë se 7 persona, mund të gjendet edhe për 450 euro/nata, kurse një vit më parë ishte 280 euro/nata. Nga ana tjetër në Jal, çmimet mesatare të poshtme kanë mbetur njëlloj, në 60 euro, ndërkohë që çmimet e mesatares së sipërme shkojnë në ditë të caktuara edhe 350 euro nata, nga 280 euro një vit më parë.

Në Sarandë çmimet për hotelet mesatare të konsideruara të lira janë rritur me 10%, ndërsa për mesataren e sipërme me 15%.

Sa i takon shezloneve Velipoja, Shëngjini dhe Durrësi kanë çmimet më të lira ku dominon kryesisht ai 500 lekë, por te dy destinacionet e para mund të gjesh edhe më lirë, madje për klientët e hoteleve që kanë edhe plazh, ato janë falas.

Ndërkohë që në jug, në përgjithësi, çmimet luhaten mes 1000 dhe 2000 lekë. Nuk mungojnë as raste përjashtuese me çmime më të shtrenjta, por kjo lidhet me plazhe ekskluzivë ose zona të cilësuara si “prive”.

Burimi: Monitor